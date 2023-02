Bénin: les engagements pris par le groupe parlementaire UP le Renouveau

Le parti Union Progressiste le Renouveau a présenté ce jeudi son groupe parlementaire présidé par l’honorable Aké Natondé. Dans sa déclaration de constitution, le groupe parlementaire UPR a pris une batterie d’engagements qui va dicter ses actions tout au long du mandat.

A l’instar des démocrates qui ont dévoilé leur groupe parlementaire le 12 Février dernier, le parti Union Progressiste le Renouveau a constitué son groupe parlementaire pour le compte de la neuvième législature. Dans le discours de constitution lu par le président du groupe, le député Aké Natondé, l’Up le Renouveau s’engage tout au long du mandat à contribuer à la consolidation de la démocratie.

L’honorable Aké Natondé et ses collègues ont pris en effet une série d’engagements qui constitue la ligne directrice de leur combat politique pour le compte de la neuvième législature afin de bénéficier de la confiance des béninois.

Notre groupe parlementaire « s’engage résolument à consolider les acquis démocratiques du Bénin à travers le vote de lois et le contrôle de l’action gouvernementale qui impactent positivement le vécu quotidien de nos concitoyens« , a indiqué Aké Natondé.

Le groupe parlementaire union progressiste le renouveau s’engage également conformément à la vision de son parti politique, de « Faire du Bénin, un pays de démocratie, de droit de l’homme, de cohésion sociale, bien gouverné et dont la prospérité économique est équitablement partagée par tous les citoyens en général et les couches vulnérables en particulier« .

Le député Aké Natondé et ses camarades s’engagent également à travailler ensemble avec les autres composantes de l’assemblée nationale qui partagent la même vision pour le Bénin « et ceci dans la convivialité, la fraternité et le respect mutuels« .

Il faut rappeler que le groupe parlementaire l’union progressiste le renouveau est présidé par le député Aké Natondé. Les autres membres du bureau ont pour nom Domitien N’ouemou et Augustin Ahouanvoebla désignés respectivement au poste de vice- président et de rapporteur.