Bénin : les Douanes déclarent admissibles des candidats de la liste supplémentaire du concours 2024

La Direction générale des Douanes du Bénin a annoncé le 26 août l’admissibilité, sous réserve d’ultimes vérifications et contrôles, de candidats classés sur la liste supplémentaire du concours direct de recrutement de 150 fonctionnaires des Douanes au titre de l’année 2024.

Dans son communiqué, l’administration douanière précise que cette étape ne vaut pas admission définitive dans le corps. Elle intervient avant la poursuite du processus de sélection, alors que le concours porte sur 150 postes ouverts au titre de 2024.

Un second communiqué, publié le même jour par la Direction générale des Douanes, convoque les candidats admissibles classés sur la liste d’attente à une visite médicale le vendredi 28 août 2026 à 06h00 au Centre Médico-Social de la Garnison de Cotonou.

Les personnes convoquées doivent se présenter avec une pièce d’identité valide, selon la même source. Pour les renseignements complémentaires, la Direction générale des Douanes indique que le numéro vert 01 91 13 13 13 reste disponible.