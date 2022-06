Bénin: les deux suggestions du parti RLC à Talon après l’audience accordée à Yayi

Le lundi 13 Juin 2022, le président Patrice Talon a reçu au palais de la présidence de la République son prédécesseur Boni Yayi. Les deux hommes d’Etat ont échangé sur des questions d’intérêt national. Tout en saluant l’initiative, le parti Restaurer la Confiance fait deux suggestions au chef de l’Etat sur cette démarche de dialogue.

Dans un communiqué rendu public ce mercredi, le parti Restaurer La Confiance est revenu sur l’audience accordée par le président Patrice Talon à son prédécesseur. Selon Iréné Agossa, président du parti, le chef de l’Etat est est à saluer pour cette initiative dont la motivation première reste l’instauration dans le pays d’un climat sociopolitique apaisé, gage de quiétude et de liberté d’action pour les concitoyens, quels que soient leurs domaines d’activités et de prédilection.

Le parti de Iréné Agossa se réjouit de ce que cette démarche le conforte davantage dans les suggestions faites lors de la campagne présidentielle en 2022, où il exigeait au chef de l’État élu une rencontre impérative avec les anciens chefs d’Etat pour un apaisement dans un contexte de crise sociopolitique.

Pour le parti Restaurer La Confiance (RLC), en s’engageant dans une aventure politique aussi sensible, qui tient en haleine tout le peuple béninois, le président Patrice Talon a touché du doigt le point essentiel de la réforme partisane qui va permettre d’engager les partis sur la voie de la dépersonnalisation du débat politique national et les éloigner de tout esprit de vengeance et de haine , source de violence et de remise en cause permanente du processus démocratique.

Le part RLC estime donc que de ce fait, le Chef de l’état a besoin de prouver davantage sa bonne foi en donnant plus de gage sur sa détermination à aller au bout d’une logique de paix durable, qui implique les différents acteurs en présence, afin que ces rencontres au sommet ne soient pas que des solutions conjoncturelles. Le parti profite de l’occasion, pour faire deux suggestions au chef de l’Etat dans le sens de la recherche de paix durable.

Les deux suggestions du parti RLC …

Pour encourager le numéro 1 béninois de poursuivre dans le sens de la recherche durable de paix, le parti restaurer la confiance a formulé quelques propositions qui pourront être utiles au président Patrice Talon dans sa démarche.

Le parti Restaurer La Confiance suggère d’abord au chef de l’Etat la tenue d’une rencontre avec tous les partis d’opposition. Pour le parti RLC, une telle rencontre avec l’opposition paraît incontournable,

Le parti suggère également au président de la République la mise en place d’une loi qui permet de créer un cadre institutionnel apolitique aux anciens présidents de la République, à l’image du Médiateur de la République, ou qui viendra remplacer ce dernier., ou encore modifier celui-ci afin de faire d’eux des membres permanents.

Le parti politique Restaurer la Confiance croit fortement que la solution à la crise sociopolitique que traverse notre pays passe par un dialogue franc et sincère qui implique les différents acteurs en présence à travers des actes forts.