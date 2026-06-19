Bénin: les députés attendus ce vendredi autour de deux projets de loi

Les députés de la 10ᵉ législature se réunissent ce vendredi au Palais des Gouverneurs autour de deux projets de loi.

Le président de l’Assemblée nationale, Joseph Djogbénou a convoqué ses collègues parlementaires à une session plénière ce vendredi 19 juin 2026. À l’ordre du jour figurent deux projets de loi soumis à la procédure d’urgence. Il s’agit du projet de budget rectificatif de l’année 2026 et la modification de la loi portant organisation et fonctionnement du Médiateur de la République.

La Conférence des présidents a validé ce calendrier resserré afin de permettre un examen et un vote sans délai de ces textes jugés prioritaires. Cette célérité s’explique par la nécessité d’aligner rapidement l’action publique sur la nouvelle configuration gouvernementale issue de l’entrée en fonction du président Romuald Wadagni et sur les orientations stratégiques qu’il a définies.

Le projet de budget rectificatif fait passer le budget général de l’état de 3 783,984 milliards à 4 086,620 milliards de FCFA, soit une progression de 8 pour cent.

Les implications de la loi rectificative

Les projections macroéconomiques issus du budget rectificatif demeurent inchangées avec un taux de croissance maintenu à 7,5 pour cent. Les charges de personnel enregistrent une baisse de 9,8 pour cent, une rationalisation opérée sans remise en cause des recrutements programmés ni des dépenses liées à l’acquisition de biens et services. Dans le même temps, les recettes budgétaires progressent de 2 pour cent et les dépenses d’investissement augmentent de 8,5 pour cent.

Au-delà des équilibres financiers, ce projet de loi de finances rectificative traduit une inflexion marquée en faveur des priorités sociales. Des crédits nouveaux sont mobilisés pour renforcer la protection sociale et le capital humain, notamment à travers l’installation de points d’eau dans les écoles et les centres de santé, l’accélération du programme de supplémentation nutritionnelle des mille premiers jours, le renforcement de l’assurance maladie obligatoire et la prise en charge des enfants en situation de rue ou de mendicité.

Le secteur de l’éducation bénéficie également d’une impulsion significative avec le lancement de la généralisation de la gratuité des frais de scolarité pour les filles de l’enseignement secondaire général à compter de la rentrée 2026-2027, ainsi que la mise en œuvre d’un programme de construction de magasins destinés aux cantines scolaires.

Sur le plan de la sécurité intérieure, l’État revoit à la hausse ses dotations pour consolider le dispositif de sécurité publique. Cet effort vise principalement le déploiement d’une solution de vidéoprotection dans les grandes agglomérations. Les secteurs de la santé et des infrastructures ne sont pas en reste, les crédits du Programme d’investissements publics étant renforcés pour soutenir la construction et la réhabilitation d’hôpitaux et de dispensaires, l’entrée en phase opérationnelle du Centre hospitalier international de Calavi et la réalisation d’ouvrages d’assainissement et de transport.

Enfin, dans un contexte marqué par le renchérissement des prix sous l’effet des crises géopolitiques, le gouvernement entend soutenir le tissu productif à travers la subvention des intrants agricoles. Cette mesure vise à améliorer la productivité et à consolider la sécurité alimentaire nationale.

La séance de ce vendredi s’annonce ainsi comme un moment clé du calendrier parlementaire, tant par la portée financière du collectif budgétaire que par les signaux politiques et sociaux qu’il envoie.