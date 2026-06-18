Assemblée nationale : le budget rectificatif 2026 examiné ce vendredi

L’ Assemblée nationale tiendra une séance plénière ce vendredi 19 juin 2026 consacrée à l’examen de deux dossiers jugés prioritaires. Il s’agit du projet de loi de finances rectificative pour la gestion 2026 et de la proposition de loi portant modification de la loi relative au Médiateur de la République. La tenue de cette séance fait suite à l’adoption par les députés des demandes d’examen en procédure d’urgence introduites pour ces deux textes.

L’Assemblée nationale se réunit en séance plénière ce vendredi 19 juin 2026 pour examiner deux textes inscrits en procédure d’urgence. Les députés auront à se pencher sur le projet de loi de finances rectificative pour la gestion 2026 ainsi que sur une proposition de loi portant modification de la loi relative au Médiateur de la République.

Cette séance intervient après l’adoption, par les parlementaires, des demandes d’examen en procédure d’urgence introduites pour ces deux dossiers. Leur inscription rapide à l’ordre du jour traduit la volonté de faire avancer ces textes dans des délais resserrés.

Le projet de loi de finances rectificative doit permettre aux députés d’examiner les ajustements proposés au budget de l’État en cours d’exécution. Ce texte, souvent appelé collectif budgétaire, intervient généralement pour tenir compte de nouvelles orientations, de réajustements de recettes ou de dépenses, ou encore de priorités apparues en cours d’année.

Deux textes examinés en urgence

Outre le collectif budgétaire 2026, les députés examineront également une proposition de loi relative au Médiateur de la République. Le texte vise à modifier les dispositions encadrant cette institution, chargée notamment de faciliter les relations entre l’administration et les citoyens.

Aucun détail supplémentaire n’a été communiqué, à ce stade, sur le contenu précis des modifications envisagées. Leur examen en procédure d’urgence permettra toutefois aux parlementaires d’en débattre rapidement en plénière.

La séance du vendredi 19 juin s’annonce donc importante pour l’activité parlementaire, avec deux dossiers touchant à la fois à la gestion des finances publiques et au fonctionnement d’une institution de médiation de la République.

Par ailleurs, les députés sont également attendus le lundi 22 juin 2026 à un séminaire consacré au Débat d’orientation budgétaire. Cette étape précède l’élaboration du prochain budget de l’État et permet de discuter des grandes orientations budgétaires à retenir pour les politiques publiques à venir.