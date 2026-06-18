Bénin: le projet de budget rectificatif 2026 et la loi sur le Médiateur de la République examinés ce vendredi

Réunis en séance plénière ce mercredi 17 juin 2026 sous la présidence du Professeur Joseph Fifamin Djogbénou, les députés de la 10ᵉ législature ont procédé à l’affectation de 25 dossiers majeurs aux différentes commissions permanentes de l’Assemblée nationale. Les travaux se sont déroulés en présence du ministre de la Justice, Yvon Détchénou.

​Dans le lot, on retrouve 21 dossiers en instance que le ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni, a demandé de maintenir dans le circuit législatif. Parmi ces textes, plusieurs réformes clés attendent le feu vert des députés, notamment le projet de loi portant statut du barreau, les règles sur les pensions des anciens présidents d’institutions, le code de la route, ou encore la réglementation sur l’exercice en clientèle privée des professions médicales.

Onze accords de financement et de prêt font également partie de cette vague de textes transmis aux commissions. En plus de ces anciens dossiers, quatre nouveaux textes viennent s’ajouter à l’agenda des parlementaires. Il s’agit du projet de loi de finances rectificative pour l’année 2026, du document de programmation budgétaire (2027-2029), ainsi que de deux propositions de lois visant à modifier les textes qui régissent le Médiateur de la République et le Conseil économique et social (CES).

La procédure d’urgence requise pour certaines lois

​Les choses vont d’ailleurs aller très vite pour deux de ces nouveaux dossiers. Les députés ont validé la procédure d’urgence pour examiner, dès ce vendredi 19 juin 2026, le projet de budget rectificatif 2026 et la modification de la loi sur le Médiateur de la République.

Enfin, pour préparer au mieux le Débat d’orientation budgétaire (DOB), un séminaire d’information est prévu à l’intention des élus le lundi 22 juin prochain.