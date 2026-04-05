Bénin : Les Démocrates tiennent un conseil national extraordinaire en pleine crise interne

En prélude à l’élection présidentielle programmée le 12 avril 2026, le parti Les Démocrates s’est réuni en session extraordinaire samedi 4 avril à son siège de Cotonou. Cette convocation intervient dans un contexte tendu, marqué par des départs en chaîne de cadres ayant choisi d’apporter leur soutien au candidat de la majorité sortante, et par une lutte ouverte pour la direction du mouvement.

Le rassemblement visait d’abord à combler les postes laissés vacants par les démissionnaires, dont certains occupaient des responsabilités clés. Il répond aussi à la nécessité de rappeler aux militants les consignes arrêtées lors de la réunion du 22 mars et de ranimer la mobilisation alors que la direction du parti voit ses différends internes porter devant la justice.

À l’issue des débats, la formation a clarifié sa position pour le scrutin à venir. Elle invite ses militants à ne soutenir ni la liste conduite par Romuald Wadagni, soutenue par le pouvoir, ni celle menée par Paul Hounkpè. Le parti tient cependant à préciser que cette posture ne se traduit pas par un appel officiel au boycott du vote.

Les dirigeants ont également dénoncé l’utilisation abusive, par des personnes ou groupes non habilités, des symboles et messages du parti pour promouvoir l’abstention. Selon une source de la direction, aucune instance du parti n’a adopté de déclaration formelle appelant à ne pas voter.

Suspensions et remplacements actés

La réunion a par ailleurs validé la suspension des membres ayant quitté la formation pour rallier le camp du pouvoir, en les jugeant responsables d’avoir enfreint les décisions du 22 mars. Parmi les concernés figurent Chabi Yayi — identifié comme le fils de l’ancien président Boni Yayi —, Éric Houndété, une personnalité importante du parti, et Guy Mitokpè, qui assurait la fonction de porte-parole; tous se sont récemment ralliés au candidat de la majorité.

Le parti se dit attentif à l’évolution de la campagne et se félicite, selon ses responsables, de retrouver dans certains programmes des thèmes qu’il porte depuis longtemps — libertés individuelles, enjeux sociaux, démocratie et état de droit — ajoutant qu’il restera vigilant quant à la mise en œuvre de ces promesses. Les postes laissés vacants par les démissionnaires ont été attribués durant cette session extraordinaire afin d’assurer la continuité de l’organisation jusqu’au congrès national du parti.