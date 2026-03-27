Bénin : Les Démocrates invitent les pro-Wadagni à quitter le parti

Au sein du parti Les Démocrates, les prises de position divergentes sur la présidentielle de 2026 continuent de faire des vagues. L’ancien député Habibou Woroucoubou a appelé à la clarté, après le ralliement de Guy Mitokpè au camp de la mouvance.

La crise interne au sein du parti Les Démocrates prend une nouvelle tournure. Jeudi 26 mars 2026, l’ancien député Habibou Woroucoubou est monté au créneau pour réagir au positionnement de Guy Mitokpè, ex-Secrétaire national à la communication du parti, désormais favorable au duo de la mouvance présidentielle, dont fait partie Romuald Wadagni .

Dans une déclaration sur Bip radio, Habibou Woroucoubou a appelé à une cohérence politique au sein du parti d’opposition. « Pour ceux qui se retrouvent dans le parti Les Démocrates et dans leur posture, veulent bien aller soutenir Wadagni, je pense que c’est simple. Il serait bien qu’ils démissionnent et qu’ils aillent soutenir officiellement leur candidat », a-t-il lancé.

Une sortie qui intervient après la décision de Guy Mitokpè de soutenir la mouvance à la prochaine présidentielle, invitant au passage ses partisans à en faire autant. Une posture que Woroucoubou dit respecter, tout en insistant sur la nécessité de préserver la ligne politique du parti.

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Au-delà du cas individuel, l’ancien parlementaire met en garde contre une uniformisation du paysage politique béninois. « Ce n’est, toutefois, pas concevable que tous les partis politiques soient tous de la mouvance présidentielle. Ça ne nous honore pas. Ça ne donne pas une bonne image de la démocratie », a-t-il ajouté.

Pour rappel, Le parti Les Démocrates a annoncé ce vendredi 27 mars la suspension de 22 de ses responsables, dont Éric Houndété et plusieurs figures de la formation. Cette décision fait suite au soutien public apporté par ces cadres à la candidature de Romuald Wadagni à l’élection présidentielle du 12 avril 2026, en contradiction avec la position adoptée par le Conseil national du parti.

Dans sa décision, le parti a estimé que plusieurs responsables « se sont livrés à des déclarations publiques de soutien à un duo candidat à l’élection présidentielle en violation flagrante de la décision du Conseil national ordinaire du 22 mars 2026 ». C’est donc en application de cette règle interne que 22 cadres ont été suspendus et temporairement exclus de toutes les instances du parti.

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