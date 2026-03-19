Bénin : Les Démocrates dénoncent de faux messages appelant au boycott de la présidentielle 2026

Face à la circulation de messages appelant au boycott de la présidentielle, le parti Les Démocrates a dénoncé une manipulation et appelle à la vigilance, tout en précisant qu’aucune consigne officielle n’a été donnée à ce stade.

Le parti d’opposition Les Démocrates est monté au créneau pour dénoncer la diffusion de fausses informations en son nom sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué en date du 18 mars 2026, la formation politique évoque une tentative de manipulation visant à semer la confusion à l’approche de l’élection présidentielle.

L’intégralité du message du parti

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

A PROPOS DE MESSAGES D’APPEL AU BOYCOTT DES ÉLECTIONS.

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Le parti Les DÉMOCRATES dénonce une grossière manipulation et une usurpation de ses attributs

Il circule depuis quelque temps sur les réseaux sociaux, , des visuels et des messages à l’effigie du Parti Les Démocrates, appelant au boycott de la prochaine élection présidentielle. Le parti Les Démocrates dénonce cette utilisation

frauduleuse de son logo et de sa charte graphique et met en garde les auteurs de cette grossière manipulation.

En tout état de cause, le parti Les Démocrates rappelle : que toutes les positions officielles du parti sont exclusivement portées par ses instances dirigeantes et diffusées via ses canaux officiels de communication

Il invite ses militants, sympathisants et l’ensemble des citoyens à redoubler de vigilance et à ne pas se laisser distraire par des campagnes de manipulation visant des objectifs inavoués.

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À ce jour, aucune directive de boycott n’a été émise par la Direction Nationale. Le Parti informe enfin, que la Coordination Nationale et le Conseil National s’affairent pour donner la ligne de conduite face à la prochaine présidentielle.

Fait à Cotonou, le 18 mars 2026

Le Secrétaire national à la Communication

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