Bénin: les classements des 20 meilleurs au BAC session de juin 2026

L’Office du Baccalauréat a dévoilé le classement des meilleurs candidats à l’examen du Baccalauréat, session unique de juin 2026. Avec une moyenne exceptionnelle de 18,80/20 , Egbogbé Frederico Rayan Seton , élève en série G2 au Collège catholique Saint Jean-Baptiste de Cotonou, décroche la première place au plan national.

· Mis à jour le 22 juil. 2026

Publié le 22 juil. 2026 à 12:48

Publié le 22 juil. 2026 à 12:48 · Mis à jour le 22 juil. 2026

Baccalauréat 2026 au Bénin : voici le classement des 20 meilleurs candidats

Les filières scientifiques et techniques dominent largement ce palmarès, marqué également par une forte présence des établissements privés et confessionnels de Cotonou, d’Abomey-Calavi et de Porto-Novo.

Classement des 20 meilleurs au Bac 2026

1er : Egbogbé Frederico Rayan Seton (Série G2) – Moyenne : 18,80/20 – Collège catholique Saint Jean-Baptiste, Cotonou.

2e : Ogoutegbé Olaréwadjou Gabriel (Série G2) – Moyenne : 18,75/20 – Lycée Technique Commercial et Industriel, Kandi.

3e : Ahouandjinou Sidney Josias Anderson (Série G2) – Moyenne : 18,57/20 – CP La Grande Académie, Abomey-Calavi.

4e : Okpeicha Olouwayèmissi Gloria (Série G3) – Moyenne : 18,550/20 – Lycée Technique Coulibaly, Cotonou.

5e : Latamè Joséphine Chérita Mawudjlo (Série C) – Moyenne : 18,40/20 – Collège catholique Notre-Dame de Dowa, Porto-Novo.

6e : Idrissou Fofana Ko-Nana Adama (Série G2) – Moyenne : 18,36/20 – CP La Grande Académie, Abomey-Calavi.

7e : Houemassou Bossa Doudédji Gaël Nathan (Série C) – Moyenne : 18,36/20 – Collège catholique Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus, Abomey-Calavi.

8e : Fongnikin Belvie Elisée (Série G2) – Moyenne : 18,30/20 – CP Sainte Félicité, Godomey.

9e : Tchiakpé Tognissè Hussein Arnold (Série D) – Moyenne : 18,27/20 – Collège catholique Pierre Joseph de Clorivière, Abomey-Calavi.

10e : Dannoudo Manuella Darielle Dodji (Série G2) – Moyenne : 18,25/20 – CP La Grande Académie, Abomey-Calavi.

11e ex æquo : Houéhounha Sèyidè Maëlle (Série D) – Moyenne : 18,22/20 – CEG Danto, Missérété.

11e ex æquo : Todjinou Akohoundjé Ange Pierre-Claver Trésor Sénan Codjo (Série D) – Moyenne : 18,227/20 – CP La Clé de la Réussite, Abomey-Calavi.

13e : Agnandji Doudédji Adiel Nicanor (Série G2) – Moyenne : 18,21/20 – CP La Grande Académie, Abomey-Calavi.

14e : Aglè Senami Eurobie Feldia (Série G2) – Moyenne : 18,10/20 – CP La Grande Académie, Abomey-Calavi.

15e ex æquo : Zodéhougan Sitou Fatou Imane (Série D) – Moyenne : 18,09/20 – CP Les Chevaliers, Adjarra.

15e ex æquo : Mensah Maureen Grace Adjele (Série D) – Moyenne : 18,09/20 – CP Les Champions de Demain, Abomey-Calavi.

17e : Hodjiguè Yawa Florence (Série G2) – Moyenne : 18,05/20 – CP La Clé de la Réussite, Abomey-Calavi.

18e : Hountokindé Kouessi Marcel (Série C) – Moyenne : 18,04/20 – CP UFUK Bénin, Sèmè-Podji.

19e ex æquo : Logbo Ahoudé Chédrac (Série D) – Moyenne : 18,00/20 – CEG Dooké, Ifangni.

19e ex æquo : Agbo Duvane Juppé Baincle (Série G2) – Moyenne : 18,00/20 – CP Sainte Félicité, Godomey.

19e ex æquo : Akpo Okpè Sharon (Série G2) – Moyenne : 18,00/20 – Collège catholique Père Aupiais, Cotonou.

Ce classement met en évidence l’excellence académique de plusieurs établissements du Grand Nokoué, tout en confirmant les bonnes performances d’établissements de l’intérieur du pays, notamment à Kandi, Missérété, Adjarra et Ifangni. Les séries G2, C et D sont les plus représentées parmi les meilleurs candidats de cette édition 2026.