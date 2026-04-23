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Bénin: les circonstances du décès de Coffi Alexis Adadji alias Tonton J

Les circonstances du décès du comédien Coffi Alexis Adadji, plus connu sous le nom de Tonton J, ont été précisées par l’une de ses proches collaboratrices.

Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
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Selon Olga Nobre Vigouroux, alias Dah Yovo, l’artiste aurait été victime d’un malaise soudain. « Il a eu une crise. Il s’est allongé dans son canapé », a-t-elle confié, décrivant les derniers instants de celui qui a marqué durablement la scène comique béninoise.

transporté d’urgence au soin, le Baobab de la comédie béninoise n’a pas survécu à cette crise. Selon le témoignage, il ne souffrait apparemment d’aucun mal. Quelques heures avant cette crise fatale, il a conduit lui-même son véhicule pour des courses.

Ces éléments laissent entrevoir un décès survenu de manière brutale, sans signe avant-coureur apparent. La nouvelle a provoqué une vive émotion dans le monde culturel, tant Tonton J était resté actif et présent dans la mémoire collective, à travers ses rôles emblématiques et ses apparitions publiques.

En attendant d’éventuelles précisions médicales ou familiales, l’hommage continue de s’organiser autour de la figure de cet artiste dont la disparition laisse un vide profond dans le paysage culturel national.

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