Bénin: les avocats de Madougou annoncent des poursuites contre l’administration pénitentiaire

Les avocats de l’ancien ministre de Justice de Boni Yayi, Reckya Madougou, n’entendent pas baisser les bras face aux difficultés rencontrées pour échanger avec leur cliente. Au détour d’un communiqué, ils dénoncent les mauvais traitements qui sont infligés à l’ancien ministre de justice de Boni Yayi.

Suite à l’interdiction qui a été faite mercredi dernier à Maître Renaud Agbodjo, membre du collectif des avocats de Reckya Madougou, de rendre visite à sa cliente, le Collectif des avocats de l’ancien ministre de justice monte au créneau et dénonce les violations des droits de leur cliente.

Au détour d’un communiqué en date du mercredi 22 mars 2023, il s’insurge contre les mauvais traitements, les basses mesures arbitraires et discriminatoires dont est victime Reckya Madougou et dont l’objectif à les croire ne vise qu’à la contraindre à renoncer à ses opinions politiques.

Tout en soupçonnant la mort programmée d’une détenue politique pourtant innocentée par le Groupe de Travail sur la Détention Arbitraire de l’ONU dans son avis N°51/2022 du 31 Août 2022, le collectif des avocats de Reckya Madougou prend l’opinion nationale et internationale ainsi que les institutions et organisations régionales et internationales à témoin et annonce des poursuites judiciaires à l’endroit de l’administration carcérale de la prison civile d’Akpro-Missérété pour ses dérives.

A cet effet, lire l’intégralité du communiqué signé de Maître Mario Stasi, Avocat au barreau de Paris.