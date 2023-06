Bénin: les attentes de Patrice Talon du chef de file de l’opposition

- Publicité-

Le secrétaire général adjoint et porte parole du gouvernement a confirmé vendredi 8 Juin dernier l’existence du décret portant nomination du député Eric Houndété comme chef de file de l’opposition et a levé un coin de voile sur ce que le chef de l’Etat attend d’un chef de file de l’opposition.

Quelle posture attend le chef de l’Etat, le président Patrice Talon du chef de file de l’opposition? C’est l’un des points abordés vendredi dernier par le secrétaire général adjoint et porte parole du gouvernement, Léandre Wilfried Houngbédji. En effet, face aux professionnels des médias, le patron de la communication gouvernementale a confirmé la prise du décret qui fait du président du parti Les Démocrates, le nouveau chef de file de l’opposition.

« Oui je confirme que le décret avait été pris. Cela remonte à quelques semaines déjà. Dans quelle posture le président de la République attend le chef de file de l’opposition ? Dans une posture républicaine », a confié Wilfried Houngtbédji.

Il ne lui appartiendra pas, a précisé le secrétaire général adjoint et porte parole du gouvernement « de lui dire son cahier de charges. Il est à la tête d’un parti et autonome même si certains d’entre vous dans l’opinion considère que ce parti-là aussi c’est un parti de Patrice Talon ; c’est leur opinion. Mais on attend juste des acteurs publics quelle que soit leur appartenance à tel ou tel parti de la classe politique, quel que soit le niveau de responsabilités où ils sont, on attend d’eux une attitude républicaine parce que la vérité, seul le Bénin est grand« .

Pour Wilfried Houngbédji, seul le Bénin compte et chacun dans sa posture ou dans sa position doit œuvrer pour le bâtir, le rendre de plus en plus beau, de plus en plus grand, de plus en plus fort, pour aujourd’hui, pour demain et pour toujours.