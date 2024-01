Bénin: les 3 décisions issues de l’assise de l’opposition

- Publicité-

l’opposition au régime de la rupture n’accompagnera pas le projet de révision initié par les députés de la mouvance au pouvoir ; c’est la décision issue de la séance de concertation qu’il y a eu ce lundi 29 janvier à Golden Tulip de Cotonou. Elle s’oppose également au réaménagement du calendrier électoral et réitère l’organisation d’une assise nationale.

Pas de révision de la Constitution avant les élections générales de 2026. Tel est le mot d’ordre des partis politiques de l’opposition MPL, NFN, GSR et « Les Démocrates » (LD). Ces formations politiques de l’opposition ont pris cette décision à l’issue d’un conclave tenu lundi 29 janvier 2024 à Cotonou, à l’initiative du parti »Les Démocrates ».

« A l’issue des échanges, les parties prenantes ont rejeté toute idée de révision de constitution dans le contexte actuel », précise le communiqié final de l’assise lu par Nourénou Atchadé du parti Les Démocrates.

En dehors de la question liée à la révision de la constitution, les participants à la séance de concertation de l’opposition ont exprimé leur refus catégorique de toute tentative de réaménagement du calendrier électoral.

- Publicité-

Nourénou Atchadé a souligné que des propositions ont été consignées dans un mémorandum qui sera présenté par le groupe parlementaire « Les Démocrates » à l’Assemblée nationale lors de la relecture du Code électoral.

Les représentants de NFN, GSR et MPL, selon Nourénou Atchadé, ont réitéré l’importance cruciale d’organiser un dialogue national impliquant toutes les forces politiques et les acteurs de la société civile, dans le but de détendre le climat politique et social.

La réunion de concertation organisée par le parti de l’ancien président Boni Yayi fait suite à une audience accordée par le président Patrice Talon, le lundi 22 janvier 2024. Cette rencontre a été initiée par le président Talon suite à la décision de la Cour constitutionnelle afin de parvenir à un consensus sur la révision du Code électoral, ordonnée en raison d’une rupture dans l’égalité des parrainages pour l’élection présidentielle de 2026.