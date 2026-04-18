Bénin : Léonard Dossou prend la présidence de l’Union Nationale des Petites et Moyennes Entreprises

Le 15 avril 2026, l’Union Nationale des Petites et Moyennes Entreprises (UNPME) a été officiellement fondée à Cotonou, lors d’une Assemblée générale constitutive rassemblant de nombreux acteurs économiques.

Cette assemblée s’est tenue à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin, où les participants ont procédé à l’adoption des textes réglementaires régissant l’association, suivie de l’élection des membres de ses instances dirigeantes.

Un conseil d’administration composé de neuf membres a été établi, avec Léonard Dossou, Directeur général de l’entreprise CHEZ VOUS et responsable du groupe de presse L’Economiste, à sa tête.

Dans son allocution, Dossou a exprimé sa satisfaction quant à la création de l’UNPME, soulignant son rôle potentiel d’intermédiaire entre les PME et leurs partenaires tout en visant à renforcer la compétitivité de l’économie béninoise.

L’événement s’est déroulé selon un ordre du jour bien établi, qui a permis aux congressistes d’amender et de valider les statuts et le règlement intérieur de l’organisation. L’UNPME se définit comme un cadre dédié à la promotion et au développement des petites et moyennes entreprises, encourageant l’innovation et la synergie entre les différents acteurs économiques.

La mise en place de l’UNPME a bénéficié de l’assistance de Christophe Tozo, expert en finance et dirigeant du groupe New Vision SA, dont l’apport a été jugé essentiel pour le succès de l’initiative. Son expérience et sa compréhension des défis auxquels est confronté le secteur privé ont été particulièrement appréciées.

En outre, un comité de surveillance composé de cinq membres a été créé pour garantir le bon fonctionnement de l’organisation, assurant ainsi une structure de gouvernance solide.

Voici la composition du Conseil d’Administration de l’UNPME

Président : Léonard Dossou

Vice-présidente : Biaou Lucrèce Béhanzin

Secrétaire général : Akouta François

Secrétaire général adjoint : Laurent Sognonnou

Trésorier général : Esaie Kanhounnon

Commission innovation, veille technologique et startup : Mozart Hounsou

Commission renforcement des PME et chaînes de valeur : Léonard Adjovi

Commission financement, fiscalité et médiation : Armel Dadé

Commission promotion du genre et RSE : Idrissou Adam Madina