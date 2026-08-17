Bénin: l’encours de la dette publique atteint 9 122,2 milliards FCFA à fin juin 2026
Selon le Bulletin statistique de la dette publique publié par la Caisse autonome de gestion de la dette (CAGD), l’encours de la dette publique du Bénin s’élève à 9 122,2 milliards de FCFA au 30 juin 2026.
Ce niveau représente 50,1 % du Produit Intérieur Brut (PIB), un taux qui demeure nettement inférieur au plafond de 70 % exigé par les critères de convergence de l’UEMOA.
L’endettement public enregistre une augmentation de 650 milliards de FCFA par rapport au 31 décembre 2025, où il s’établissait à 8 472,2 milliards de FCFA, avec une progression de 94,5 milliards de FCFA entre les mois de mars et juin 2026.
Cette dynamique haussière s’explique principalement par la réalisation de 905,8 milliards de FCFA de décaissements en devises à fin juin 2026, comprenant 381,6 milliards de FCFA auprès des bailleurs multilatéraux ainsi que 478,8 milliards de FCFA issus des émissions internationales de janvier 2026.
En parallèle, l’État a également mobilisé 86,7 milliards de FCFA à travers des émissions de titres du Trésor sur le marché régional de l’UEMOA.
Commentaires
Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.