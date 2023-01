Bénin: l’Eglise catholique récupère des ex-fidèles de la secte de Banamè

Plusieurs ex-fidèles de la mission religieuse de Banamè sont de retour à la foi catholique. C’est la Conférence épiscopale du Bénin (CEB) qui apporte la nouvelle dans le communiqué de sa 68e session ordinaire tenue à Cotonou les 3, 4 et 5 janvier 2023.

Visiblement, le bras de fer entre l’Eglise catholique et Parfaite de Banamè, tourne progressivement en défaveur de la dieue autoproclamée. On savait déjà qu’elle a été lâchée par certains de ses fidèles et qu’elle perdait petitement le contrôle de ses sujets. Mais aujourd’hui, il est clair que certains fidèles en claquant la porte de Banamè n’ont pas tardé à rejoindre leur ancienne maison.

« La conférence épiscopale du Bénin accueille avec joie le retour à la foi catholique d’un nombre important d’ex-fidèles de Sovidji à Banamè », lit-on dans le communiqué de la CEB. Il s’agit d’un événement grandiose, qui a été célébré à sa juste valeur. « Pour marquer cet événement, et à la demande de ces derniers, une messe solennelle a été célébrée pour eux le samedi 26 novembre 2022 sur le site du pèlerinage diocésain à Maria-Tokpa à Porto-Novo », indique le même communiqué.

Mais avant la célébration de la messe d’accueil des enfants prodiges, ils sont été soumis aux dispositions du Droit Canonique. Il s’agit notamment d’une formation catéchétique et d’une démarche pénitentielle.

Les Évêques ont salué le retour des ex-fidèles de Banamè. Ils ont rassuré de la disponibilité de l’Eglise à travailler au renforcement de la foi des intéressés.