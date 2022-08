Bénin: le village de vacances de retour avec les gourmandises du chef Hermès Agboton

Pendant trois jours de divertissement, le village de vacances s’ouvre à nouveau aux jeunes, entre amis et en familles avec comme invités d’honneurs plus de deux cent orphelins.

Les 26, 27 et 28 août 2022, s’organise un grand village de vacances à Obama Beach à partir de 9h. L’objectif de ce village dit de vacances est de faire passer de très belles vacances aux enfants, aux jeunes, aux adultes, à tout le monde et particulièrement à 200 orphelins qui sont les invités d’honneur sur cet événement.

Selon les informations, les gourmandises du chef Hermès Agboton et plusieurs packages sont proposés sur Beach Party 3.0 pour le bonheur des petits et grands.

Mieux, plusieurs activités dont des jeux et concours, des activités sportives et récréatives, des ateliers multimédia et artistique, des projections de dessins animés et de films, des prestations d’artistes, de musiciens, chanteurs, humoristes et danseurs, un coin photo (Selfie) pour immortaliser ces instants et les partager aux amis sur les réseaux sociaux pour ne citer que ceux là, sont prévues pour faire passer aux participants des moments inoubliables.