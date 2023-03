Bénin: le torchon brûle entre les acteurs Prince Yadjo et Eléphant Mouillé

Sur le plateau de K’Fé Week-end du vendredi 10 mars 2023, les acteurs béninois Prince Yadjo et Eléphant Mouillé ont exposé en direct sur TVC leur mésentente alors qu’ils y étaient invités pour créer de la bonne humeur.

Entre Prince Yadjo et Eléphant Mouillé qui est l’aîné en matière de production et réalisation audiovisuelle au Bénin? La réponse à cette question a créé un vif et très violent accrochage entre Prince Yadjo et Eléphant Mouillé. Les deux acteurs prétendent chacun de son côté détenir le droit d’aînesse.

Vif accrochage sur K’Fé Week-end

Dans la rubrique « La bonne humeur », tout allait bien jusqu’à ce que l’animatrice Stéphanie Montcho ne les invite à jouer à la comédie. Mais les deux acteurs qui visiblement se cherchaient ont décidé de régler leur compte sur le plateau. « Eléphant, soyons sérieux, après tout, je suis ton Babadjè, (ton aîné Ndlr) », a lancé Prince Yadjo qui estime avoir commencé la comédie avant Eléphant. Mais ce dernier ne s’est pas laissé faire et soutient avoir commencé en 1981.

« Moi je suis né avec, je ne fais pas de la comédie (d’un air très sérieux il clarifie le contexte de sa position puis continue), tu es venu me trouver dedans et tu dois me (le métier de comédie Ndlr) respecter. Le monsieur (Eléphant Mouillé Ndlr), il est plus âgé que moi, mais quand on parle de notre métier (…) quand moi je disais « Maman tché …, toi tu n’étais personne », va répliquer Prince Yadjo.

De son côté, Eléphant Mouillé qui dit avoir déjà 25 ans de carrière estime que son vis-à-vis n’a pas plus de 15 ans de carrière. Malheureusement avant la fin de l’émission, Prince Yadjo et Eléphant Mouillé ne se sont pas entendus sur celui qui détient le droit d’aînesse. Le duo s’est promis une violente bagarre à l’extérieur de la chaîne après des menaces de gifle.

Mais à la surprise générale, cette discussion qui, bien qu’elle paraissait comme de l’humour semble être sérieux. C’est ce qui ressort de la réaction de Prince Yadjo ce lundi. Selon ses révélations, le courant ne passait pas entre Eléphant Mouillé et lui et chacun d’eux avait pris ses distances l’un de l’autre.

A le croire, il n’aurait jamais répondu à l’appel de TVC s’il savait qu’il y rencontrera Eléphants Mouillé. « A la veille, on me faisait comprendre que j’aurai un collègue surprise. Si j’étais mis au courant d’avance, je ne vais jamais accepter partager le même plateau que lui, car ceux qui le savent vont en témoigner », a-t-il déclaré sans aller dans les détails.

Pour l’instant, Eléphant Mouillé n’a pas encore répondu à cette clarification de Prince Yadjo qui s’attendait à rencontrer l’humoriste béninois Elifaz sur le plateau.