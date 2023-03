Bénin: Le tiktokeur « La Chocolette » inflige 2 gifles à un jeune au Festival Eat and Drink

Le tiktokeur La Chocolette a donné deux bonnes gifles à un jeune le dimanche 19 mars 2023 au Festival Eat and Drink pour une affaire de commentaires et injures contre sa personne.

La Chocolette a encore fait parler d’elle au festival Eat and Drink dimanche dernier. Le jeune homme qui se fait passer pour une femme s’est livré en spectacle devant Canal Olympia de Cotonou, lieu abritant ledit festival. Les faits ont été confirmés par le tiktokeur lui-même lundi soir dans un live.

« Comment peux-tu gifler quelqu’un qui te prenait en photo? Pourquoi as-tu fais plus d’une heure de temps devant Canal Olympia », a demandé avec furie un internaute qui était témoin des faits. Et à La Chocolette de s’expliquer. « Nous étions à Canal Olympia avec des amis dont ma sœur, Eustache et une jeune fille », a-t-elle confié comme pour approuver sa présence sur les lieux.

D’après ses explications, elle avait son invitation mais il n’y avait plus de tickets à acheter pour ses accompagnateurs. « On nous informe qu’il n’y a plus de tickets disponibles et que l’intérieur est grouillé de monde et qu’il fallait attendre. Malgré mon invitation j’ai décidé de ne pas les laisser parce que nous sommes venus ensemble », a-t-elle indiqué.

Deux bonnes gifles à un inconnu

Selon La Chocolette, c’est lors de leur attente qu’elle a aperçu un trio debout près d’une voiture entrain de parler d’eux. « Il me lance que je suis p*dé. Mais je n’ai rien dit, l’un deux s’est approché, et m’a insulté. Je n’ai rien dit. Il prend son téléphone pour me filmer et j’ai remarqué le flash allumé, je n’ai rien dit parce que je suis une star », fait-t-elle remarquer.

A l’en croire, la gourde d’eau qui a fait déborder le vase c’est les propos injurieux de son vis-à-vis qui le traitait de pr0stitué, p*dé, h0mos3xuel. « Et il continuait, je me suis approchée de lui et je lui ai demandé pourquoi il est en train de me filmer, Son second me répond : et alors? mon ami garçon, mon ami tantie, je l’ai tiré par le col et je lui ai donné une gifle, mes amis ont commencé par me calmer, mais comme il continuait de m’insulter, je lui ai donné une seconde gifle », a-t-elle avoué en plein live.

Le transgenre et célèbre tiktokeuse béninois La Chocolette est réputé pour ses actes de violence. Lors de la grande soirée de distinction du concours de beauté Miss Influenceuse, il a avoué avoir affronté des policiers mobilisés pour la sécurité des lieux pour se défendre contre eux.