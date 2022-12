Bénin: le smig passe à 52.000F, l’appel du gouvernement au privé

La rencontre d’information et de proposition tenue le mardi 6 décembre 2022 entre le président de la République et les secrétaires généraux des organisations syndicales a connu la participation du patronat. Et ces discussions avec le patronat a accouché de l’augmentation du smig.

Après la rencontre du mardi avec les représentants des travailleurs sur la revalorisation des salaires, le gouvernement s’est employé ce mercredi en conseil des ministres à définir et à stabiliser les options qu’il a présentées aux partenaires sociaux.

Selon le compte rendu du conseil des ministres, le gouvernement dans ses échanges avec le patronat a décidé de l’augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) qui passe désormais de 40.000 francs CFA à 52.000 francs, soit une hausse de 30%. Cette augmentation prend effet à compter du 1er Janvier 2023.

Saisissant cette occasion, le Gouvernement invite le secteur privé à se pencher favorablement sur la question de revalorisation des salaires de ses employés. Ainsi, la revalorisation des salaires des travailleurs ne concerne pas seulement les agents permanents de l’Etat mais également les privés qui sont invités à se pencher sur la question.