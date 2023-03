Bénin: le Rgph5 officiellement lancé ce mardi

Les opérations du 5ème recensement général de la population et de l’habitation (Rgph5) sont officiellement lancées ce mardi 14 mars 2023 en présence des autorités politico-administratives et les partenaires techniques et financiers.

Le lancement a été fait à travers l’installation des membres du Comité national du recensement (CNR) et ses trois sous-comités à savoir le sous-comités chargés du suivi des activités du recensement, le sous-comité finance et le sous-comité communication.

Cette opération qui vient d’être lancée permettra aux autorités de connaître les caractéristiques de la population et de l’habitation, leur répartition géographique pour mieux prendre des décisions dans le sens des investissements de développement et la construction des infrastructures sociocommunautaires afin de mieux planifier le développement.