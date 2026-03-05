Bénin: le projet d’une piscine olympique relancé au stade de l’Amitié

Le gouvernement béninois franchit une nouvelle étape dans la modernisation des infrastructures sportives du pays. Réuni en Conseil des ministres le 4 mars 2026, l’exécutif a autorisé la mise en place d’une mission de maîtrise d’œuvre chargée de concevoir le projet de construction d’une piscine olympique au sein du Stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou. Cette décision ouvre la phase technique du projet. Elle doit permettre de réaliser les études architecturales, techniques et financières nécessaires à la réalisation de l’infrastructure.

Cette décision ouvre la phase technique du projet. Elle doit permettre de réaliser les études architecturales, techniques et financières nécessaires à la réalisation de l’infrastructure.

L’objectif est de garantir un équipement moderne répondant aux standards internationaux de la natation sportive. Le futur complexe aquatique s’inscrit dans la stratégie nationale de renforcement des infrastructures sportives.

Il devrait offrir aux nageurs béninois un cadre d’entraînement adapté et favoriser l’émergence de nouveaux talents capables de participer aux compétitions internationales.



Au-delà de la formation des athlètes, cette infrastructure vise également à soutenir la pratique du sport auprès de la jeunesse et à accroître l’attractivité du principal complexe sportif du pays. Situé à Cotonou, le stade de l’Amitié constitue déjà un pôle majeur pour les activités sportives nationales.



Avec ce projet, les autorités entendent renforcer les capacités d’accueil des disciplines aquatiques et poursuivre la dynamique de modernisation engagée dans plusieurs infrastructures sportives à travers le pays.