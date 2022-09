Bénin: le professeur Honorat Aguessy n’est plus

Le professeur Honorat Aguessy n’est plus. Il est décédé ce jeudi 15 Septembre 2022. Deux ans après la fausse alerte de son décès le dimanche 28 Juin 2020, l’homme de science s’en est définitivement allé cette fois-ci dans la cité céleste.

Le fondateur du département de sociologie, l’homme de Sciences Honorat Aguessy est décédé ce jeudi selon des sources confirmées par ses proches. L’universitaire avait été pris pour mort le 28 Juin 2020, mais l’information fut vite démentie par ses proches.

Mais cette fois-ci, le monde universitaire est vraiment en deuil. L’homme de science, le panafricaniste hors pair, a tiré sa révérence ce jeudi 15 septembre à l’hôpital d’Allada à l’âge de 88 ans. Une lourde perte pour les nombreux étudiants et chercheurs qu’il continue inlassablement d’accompagner depuis son Ouidah natal où il s’est retranché pour profiter de ses derniers moments.

Honorat Aguessy, homme de sciences et humble humaniste

Faut-il le rappeler, l’illustre disparu est une bibliothèque qui allie sciences, connaissance, sagesse et humilité. Il dispose d’un long palmarès reconnu par des distinctions dont il a été gratifié.

Ancien chercheur au centre national de la recherche scientifique à Paris, ancien directeur de la recherche scientifique et technique au Bénin, ancien directeur du programme UNESCO pour l’Afrique d’enseignement supérieur et de formation des personnels de l’éducation, doyen honoraire, fondateur de la faculté des lettres arts et sciences humaines, président du centre d’éducation à distance fondateur du directeur du laboratoire de sociologie, anthropologie et études africaines, président de la commission, nationale indépendante de mise en œuvre du MAEP(African Peer review Mechanisme), le professeur Honorat Aguessy est juste une personnalité béninoise qui a vécu sa vie loin des feux de rampes, mais proches des étudiants qui aspirent à la connaissance.

Un colloque a été organisé en Avril 2019 en son honneur dans l’amphithéâtre Idriss Déby de l’UAC, en présence de la communauté scientifique, des enseignants nationaux et étrangers, des étudiants et plusieurs autorités politico-administratives, dont le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbénonci, parrain dudit colloque de l’ancien Président maire Nicéphore Soglo et de Mgr Adoukonou.