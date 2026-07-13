Bénin: le procès du commissaire Delcoz Kindjanhoundé renvoyé au 17 août 2026

​Initialement programmé pour être fixé ce lundi 13 juillet 2026 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), le procès du commissaire de police Delcoz Kindjanhoundé a finalement été reporté au 17 août prochain. Ce renvoi est prononcé à la demande expresse de son conseil, Maître Julien Togbadja.

​Landry Bignon Delcoz Kindjanhoundé, commissaire de police de deuxième classe alors chargé de la sécurité du nouveau marché de Dantokpa en construction à Akassato, a vu sa trajectoire basculer au début du mois de décembre 2025. L’officier s’est retrouvé au cœur d’une vive polémique après la diffusion massive, sur les réseaux sociaux, de vidéos et de messages particulièrement virulents. Dans ces publications, il adoptait une posture de fronde ouverte et de contestation directe vis-à-vis du pouvoir exécutif, allant jusqu’à exiger publiquement la démission du président de la République et à menacer de le faire arrêter pour le traduire devant la justice.

​Cette posture inédite de la part d’un officier en fonction a rapidement provoqué une réaction ferme de la hiérarchie policière et des autorités judiciaires. Recherché pour manquements graves aux obligations de sa fonction, le commissaire Delcoz Kindjanhoundé a été interpellé le mardi 9 décembre 2025.

Le parquet spécial près la CRIET s’est immédiatement saisi du dossier, retenant contre lui de lourdes accusations d’incitation à la haine et à la rébellion, d’incitation à la désobéissance civile, ainsi que de tentative de déstabilisation des institutions républicaines.

​Un feuilleton judiciaire en suspens devant la CRIET

​Après une phase d’instruction minutieuse menée durant plusieurs mois, les débats s’étaient ouverts devant la première section correctionnelle de la cour spéciale. Lors de l’audience du 15 juin 2026, après avoir entendu les différentes parties, les juges de la CRIET avaient décidé de mettre le dossier en délibéré pour ce lundi 13 juillet 2026.

​Cependant, l’épilogue de ce procès devra encore attendre. Soucieuse de garantir une défense optimale et de réexaminer certains aspects techniques de la procédure, la défense représentée par Maître Julien Togbadja a sollicité et obtenu un report de l’audience.

Les juges de la CRIET ont accédé à cette requête en renvoyant formellement le dossier au lundi 17 août 2026, date à laquelle le commissaire Delcoz Kindjanhoundé sera fixé sur son sort.