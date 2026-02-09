Bénin: le présumé chef d’un réseau de cambriolage arrêté à Abomey avec un complice

Les faits remontent à la nuit du 29 janvier, dans le quartier Gah, où une quincaillerie avait été ciblée. Le groupe de malfaiteurs avait neutralisé le système de vidéosurveillance puis maîtrisé les deux agents de sécurité avant de s’emparer d’un coffre-fort contenant environ 28 millions de francs CFA et des documents administratifs sensibles.



Les premières investigations ont permis de retrouver le tricycle utilisé pour commettre le cambriolage ainsi que les documents subtilisés, donnant une première impulsion à l’enquête. Les éléments rassemblés ont ensuite conduit les enquêteurs jusqu’à Abomey, où l’un des principaux suspects, présenté comme le coordinateur du réseau, et un complice ont été localisés et arrêtés.



Au cours d’une perquisition à leur domicile, les forces de l’ordre ont saisi des clés en nombre, des plaques d’immatriculation étrangères, plusieurs téléphones portables, une somme d’argent en numéraire ainsi que d’autres objets jugés compromettants par les enquêteurs.



Les deux individus ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs et cambriolage en bande organisée. La police républicaine indique que l’enquête se poursuit afin d’identifier, localiser et interpeller les autres membres impliqués dans cette série de faits, ainsi que d’évaluer l’ampleur de leurs activités criminelles.

