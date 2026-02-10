Bénin: le Président Talon nomme les membres de la Commission de toponymie et de la mémoire nationale

Le Président de la République du Bénin, Patrice Talon, a signé un décret portant nomination des membres de la Commission chargée de la toponymie et de la mémoire nationale. Cette commission nouvellement constituée a pour mission de travailler à une meilleure structuration de la mémoire nationale à travers l’étude et la révision des noms de lieux, d’espaces publics et de rues, afin de conformer le paysage toponymique aux valeurs historiques, culturelles et identitaires du pays.

Elle s’inscrit dans une volonté officielle de rééquilibrer le récit collectif et de valoriser des figures et événements marquants de l’histoire nationale.



À la tête de cette instance, Pascal Irénée Koupaki, nommé président de la commission. Il sera entouré de personnalités issues de divers domaines, dont :



Florent Couao-Zotti, premier rapporteur,

Ghislain Hounnou, second rapporteur.

Aux côtés de ces responsables, d’autres membres ont été désignés pour représenter des institutions publiques, des disciplines scientifiques et des expertises sociales liées à la toponymie et à la mémoire collective.



Parmi les personnalités retenues figurent notamment des spécialistes en sciences humaines, en linguistique et en géographie, ce qui reflète l’approche pluridisciplinaire souhaitée pour cette commission.

Quatre personnes ressources ont également été nommées pour appuyer les travaux du groupe. La durée du mandat des membres est fixée à trois ans, à compter de la date de leur installation.

