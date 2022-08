Bénin: le PRD et l’UP créent un nouveau parti politique dimanche prochain

Le Parti du Renouveau Démocratique (PRD) et l’Union Progressiste (UP) vont sceller leur union le dimanche 21 août 2022 au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. De cette union sera né un nouveau parti politique dont les attributs seront issus de ceux des deux formations politiques fusionnées.

Annoncée depuis quelques jours, la fusion entre le PRD et l’UP sera effective dimanche prochain. Dans un communiqué datant du 18 août, l’UP a assuré de l’avancement des travaux dans le sens de la concrétisation de ce projet qui répond à l’esprit du système partisan.

Selon des sources proches des deux partis, le nouveau parti en gestation portera dans sa dénomination et son logo, des traces de l’UP et du PRD. « Certainement, il y aura un nouveau nom qui sera le produit d’une réflexion profonde des deux partis », a confié le parlementaire Gildas Agonkan.

Le souhait des responsables du PRD et de l’UP, c’est d’avoir à l’arrivée un nouveau parti grand et fort au diapason des défis politiques de l’heure. « C’est un processus qui va conduire inéluctablement au renouveau du PRD et de l’UP. C’est une fusion que nous souhaitons durable, pour l’éternité », a indiqué le député progressiste.

Le PRD en congrès extraordinaire ce jour

En prélude à la signature de l’accord de fusion dimanche prochain, le Parti du Renouveau Démocratique (PRD) tient, conformément à ses textes, un congrès extraordinaire ce vendredi 19 août. Ce conclave sera consacré à l’examen des propositions de la Direction exécutive nationale (Den) qui avait discuté avec les responsables de l’UP.

A l’issue du congrès extraordinaire, les instances du PRD recevront le feu vert d’aller signer ou non l’accord de fusion avec l’UP.