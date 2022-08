Bénin: le parti « UP Le Renouveau » créé sur les dépouilles de l’UP et du PRD

C’est désormais officiel. Le Partie du Renouveau Démocratique (PRD) et l’Union Progressiste (UP) ont concrétisé leur projet de fusion. De cette fusion est née ce dimanche 21 août 2022, le parti « UP le Renouveau ».

Naissance d’un nouveau parti politique ce dimanche. Il s’agit de « UP Le Renouveau », issu de la fusion du Parti du Renouveau Démocratique et l’Union Progressiste. Le congrès constituf dudit parti s’est tenu à Porto-Novo au stade Charles de Gaulle.

Le logo du nouveau parti est composé du baobab de l’UP et l’arc-en-ciel du PRD. Sur l’image indiquant le logo, on voit le baobab couvert par l’arc-en-ciel avec la dénomination « l’UP Le Renouveau » inscrit au pied du baobab. Le siège du parti est situé à Hoinme, dans la ville de Porto-Novo.