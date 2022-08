Bénin: le parti UDBN confirme son existence légale après le divorce avec le BR

Le parti union démocratique pour un Bénin nouveau de Claudine Prudencio a réagi à l’argumentaire avancé par le parti Bloc Républicain pour conclure à l’inexistence de l’UDBN.

Le parti Bloc Républicain du ministre d’Etat, Abdoulaye Bio Tchané et le parti union démocratique pour un Bénin nouveau (UDBN) ne sont plus ensemble. Le divorce est intervenu le mercredi 17 Août 2022. L’initiative a été prise par le parti UDBN qui , dans la correspondance de rupture qu’il a adressée au parti Bloc Républicain a accusé son partenaire de n’avoir pas respecté ses accords.

Mais à travers sa cellule de communication, le parti dirigé par le ministre Abdoulaye Bio Tchané a réagi à la démarche de son ex partenaire politique. Dans leur réaction, les responsables du parti cheval blanc cabré ont estimé que « l’accord de mise ensemble du Bloc Républicain (BR) et de l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN) consacre l’absorption de l’UDBN par le BR à tous les niveaux décentralisés du BR« .

Pour le parti Bloc Républicain, « le processus de mise en œuvre de l’accord a conduit en effet à la prise en compte des militants régulièrement désignés par les responsables de l’ex-UDBN aussi bien dans les cellules (par cooptation), dans les sous sections, dans les comités de supervision communale et dans le bureau politique du BR .

Mais face à pareille déclaration, les responsables du parti union démocratique pour un Bénin nouveau (UDBN) n’ont pas fait l’option du silence. Dans une déclaration ce dimanche 21 Août 2022, Me Cyrille Djikui, premier vice-président de l’UDBN a confirmé le divorce tout en précisant que les bases de la procédure de mise ensemble entre les deux partis ne sont pas respectées car l’horizon est devenu sombre.

Le premier vice-président du parti union démocratique pour un Bénin nouveau (UDBN), Me Cyrille Djikui a indiqué par ailleurs que leur formation politique a décidé de revenir à la maison parce que avec le partenaire qu’est le Bloc Républicain, un accord a été signé mais n’est point respecté. Il précise que cet accord ne fait pas disparaitre l’UDBN comme parti politique légal.

L’UDBN n’a pas disparu dans le BR

Contrairement à l’idée véhiculée par le parti Bloc Républicain qui veut faire croire que le parti l’UDBN n’existe plus, Me Cyrille Djikui tient à clarifier que l’accord politique entre les deux partis politiques parle de mis ensemble et non d’adhésion ou de fusion.

Selon le premier vice président du parti UDBN la mise ensemble de deux formations politiques ne signifie que l’une d’elle disparaît automatique. Cyrille Djikui conclut en affirmant que l’UDBN existe toujours comme entité politique à part entière car « aucune notification statutaire n’est portée dans le dossier Udbn« .