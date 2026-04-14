Bénin : le parti Les Démocrates réagit à l’élection de Romuald Wadagni

Au lendemain de la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle du 12 avril 2026, le parti Les Démocrates a adressé un message au président élu, mêlant félicitations et appels à des réformes politiques.

Le parti Les Démocrates est sorti de son silence après l’annonce des grandes tendances de l’élection présidentielle par la Commission électorale nationale autonome (CENA). Dans un message officiel daté du 14 avril 2026, la formation politique reconnaît la victoire du duo conduit par Romuald Wadagni. « Les résultats provisoires proclamés par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) donne votre DUO largement gagnant à l’élection présidentielle du 12 avril 2026 », peut-on lire.

Sans avoir pris part au processus électoral, le parti affirme « prendre acte des résultats » et adresse ses « félicitations républicaines » au successeur de Patrice Talon « pour son élection à la magistrature suprême de notre pays ».

Au-delà de cette reconnaissance, il formule plusieurs attentes à l’endroit du nouveau pouvoir. Il appelle à un mandat placé « sous le signe de l’unité nationale, de la justice sociale, du rétablissement d’un jeu démocratique inclusif et du respect scrupuleux des libertés fondamentales ».

Les Démocrates insistent notamment sur certaines priorités, parmi lesquelles : « la libération des détenus politiques », « le retour des exilés politiques », « la concertation politique », ainsi que « la restauration des libertés individuelles ».

Se positionnant dans une posture républicaine, le parti se dit disponible pour « entretenir un dialogue constructif et proposer des alternatives pertinentes lorsque cela s’avère nécessaire ».