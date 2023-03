Bénin: le parti Les Démocrates enregistre une vague d’adhésions de militants MPL

Le parti « Les Démocrates » a enregistré dimanche 19 Mars 2023 de nouveaux adhérents. La cérémonie d’accueil de ces nouveaux membres a eu lieu au siège du parti à Parakou.

Le parti Les Démocrates a recruté de nouveaux membres. Il s’agit de transfuges du parti mouvement populaire de libération (MPL) de Expérience Tébé. La cérémonie d’accueil de ces nouveaux membres a eu lieu le dimanche 19 mars 2023, au siège du parti à Parakou en présence du vice-président Nourénou Atchadé, des députés du parti et le coordonnateur communal Sourokou Yacoubou.

Selon les informations, plus de 200 nouveaux membres ont été enregistrés dans la huitième (8è) circonscription électorale. Dans son discours, le porte parole des nouveaux adhérents, Lafia Gaba justifie leur décision par le fait qu’ils ne se retrouvent plus dans les idéaux de leur parti originel. « Jusqu’à ce jour, ne sommes-nous pas arrivés à êtres persuadés de l’adéquation entre les idéaux de ce parti qui nous sont toujours parus ambigus et les nôtres« ,a-t-il confié.

En recevant leur déclaration d’adhésion, l’honorable Nourénou Atchadé a salué leur choix et leur audace. Il les rassure qu’ils n’auront aucune difficulté à s’insérer dans leur nouvelle famille politique. « Au parti Les Démocrates, il n’y a pas de militant de première heure ni de deuxième heure. Tout le monde est traité de la même manière. Vous serez donc traité de la même manière que les autres militants, soyez-en rassuré. Vous êtes désormais militant de plein droit du parti« , a certifié Nourénou Atchadé.