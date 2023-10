Bénin: le ministre Salimane Karimou invite les instituteurs à bien s’habiller

- Publicité-

Le ministre des enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou, rappelle à l’ordre les instituteurs qui portent des tenues indécentes.

À l’occasion d’une tournée dans les écoles, Salimane Karimou a constaté que certains enseignants violent les règles de déontologie vestimentaire de l’instituteur. Le ministre a observé qu’en violation de ces règles, il y a des enseignants qui portent des « tenues indécentes » et s’adonnent à la présentation de leur physique.

Salimane Karimou fait observer qu’il s’agit d’un constat désobligeant qui « n’est pas de nature à faire de l’enseignant un modèle pour l’apprenant et son milieu de travail. Il n’encourage pas non plus l’État béninois qui s’emploie à améliorer ses conditions de vie afin de contribuer autant que faire se peut aux charges liées à cette exigence particulière de son métier ».

Les directeurs départementaux, les conseillers pédagogiques et les directeurs d’écoles, sont invités à passer le message aux enseignants afin qu’ils corrigeassent ces comportements vestimentaires.