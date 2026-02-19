Bénin : le ministre Karimou exige la mise à jour complète des données des classes intermédiaires sur Educmaster

Le ministre des Enseignements maternel et primaire a rappelé à l’ordre les responsables scolaires. Dans une note officielle, il exige la mise à jour complète des inscriptions sur la plateforme EDUCMASTER, sous peine de sanctions liées au CEP 2026.

Dans une correspondance en date du 16 février 2026, adressée aux Directeurs départementaux, aux Chefs de Circonscription scolaire et aux Directeurs d’école, le ministre des Enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou a demandé la régularisation complète des inscriptions sur la plateforme EDUCMASTER.

Selon le ministre, après trois ans d’exploitation de la plateforme, plusieurs écoles continuent de ne pas mettre à jour toutes les classes. Il déplore que certains responsables « s’obstinent à ne pas mettre à jour la liste des classes intermédiaires de la maternelle et du primaire » et se limitent uniquement à l’inscription des candidats du CM2 pour le CEP.

Pourtant, rappelle-t-il, « la plateforme EDUCMASTER est un outil de gestion du sous-secteur et ne se limite pas uniquement à la gestion du CEP ».

Face à cette situation, le ministre donne un délai clair. Les responsables doivent assurer la mise à jour complète « au plus tard le 23 février 2026 sur la plateforme EDUCMASTER ».

Il prévient également qu’un contrôle sera fait. Les écoles qui ne se seront pas conformées aux instructions verront leurs directeurs inscrits sur « la liste des acteurs (surveillants, correcteurs et chefs centre) inéligibles aux travaux du CEP session de juin 2026 ».

