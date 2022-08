Bénin: le message de Patrice Talon aux béninois après la fête du 1er Août

Quarante huit heures après les manifestations officielles ayant marqué la commémoration des 62 ans d’indépendance du Bénin, le président Patrice Talon dans une adresse postée sur sa Page Facebook a adressé un message d’espérance à ses compatriotes.

Dans son adresse, le chef de l’Etat a fait savoir que l’inauguration des monuments dédiés aux héros Bio GUERA, les Amazones et les Dévoués à la Patrie et la célébration de la Fête nationale le 1er août, a donné autant de preuves de la renaissance amorcée du pays. « Ces moments d’union et de concorde, marqués par un sentiment légitime de fierté collective, achèvent de convaincre qu’avec de la volonté et de la rigueur, mus par notre nouvel état d’esprit, nous sommes capables de faire de grandes et belles choses », a indiqué le président Patrice Talon dans son message.

Le chef de l’Etat dit avoir la certitude que si cette dynamique est maintenue sans désemparer en travaillant encore et encore et si la même dose de patriotisme habite chacun, le meilleur serait à la portée et rien ne peut empêcher de l’obtenir. « Oui, nous en voyons déjà les manifestations et il nous appartient de les amplifier« , a indiqué Patrice Talon dans son message.

Le chef de l’Etat affirme ne pas avoir de doute que désormais chacun de ses compatriotes, plus que par le passé, fera preuve d’un engagement sans faille au service du Bénin. « C’est à ce prix que nous le bâtirons de plus en plus grand, de plus en plus attrayant, offrant de meilleures conditions de vie à toutes et à tous« , précise-t-il dans son adresse. Pour ce qui le concerne, il s’engage à rester déterminer avec son gouvernement pour écrire avec le peuple béninois d’ici à 2026, de plus belles pages encore de l’histoire commune du pays.