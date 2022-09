Bénin: le MEMP explique les raisons de la poursuite du programme des AME

Le 19 Septembre 2022, l’école béninoise va rouvrir ses classes après plusieurs mois de vacances. Cette rentrée des classes ne se fera par sans les aspirants au métier d’enseignant (AME). La poursuite du programme a été validée lors d’un atelier.

Le ministère de l’enseignement maternel et primaire (MEMP) a organisé un atelier d’évaluation du programme des aspirants au métier d’enseignant. L’atelier de réflexion organisé par ce sous secteur de l’éducation le 30 Août dernier a validé la poursuite du programme des AME.

Selon le ministre de l’enseignement maternel et primaire, Karimou Salimane, le programme va se poursuivre parce que le gouvernement ne dispose pas pour le moment une autre alternative face au problème de déficit d’enseignants. Cette évaluation à mis parcours du programme a donc permis d’identifier les facteurs positifs du programme et ses insuffisances. Le programme se poursuivra donc en attendant que le gouvernement ne trouve une réponse satisfaisante à la situation de déficit et de la qualité de l’enseignement dispensé dans les écoles béninoises.

Une opportunité pour 4000 nouveaux aspirants

La poursuite du programme des aspirants au métier d’enseignant pour la rentrée 2022-2023 est une opportunité offerte à près de 4000 aspirants en attente de recrutement. En effet, selon l’évaluation de ce programme lancé en 2019, il y a un besoin de 4000 enseignants pour combler le gap actuel.

Il s’agit plus précisément d’un besoin de 2266 titulaires de diplômes professionnels et de 2139 autres titulaires du baccalauréat. Ces derniers bénéficieront au même titre que les enseignants promus directeurs d’école, avant leur prise de service, du renforcement de capacités qui leur permettra d’être à la hauteur de l’attente qui est placée en eux au titre de la rentrée scolaire 2022-2023.