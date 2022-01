Bénin: le maire de Nikki raconte le kidnapping du CA Moussa Bah Séro Kèssè

Les recherches se font en direction du Nigéria, Nikki étant une commune frontalière avec le Nigéria. Le Maire a confié que les dispositions de sécurité et d’information de la Mairie sont déjà en alerte pour retrouver la trace des quatre (04) malfrats. La police républicaine a ouvert une enquête et est sur place depuis 2h du matin, a déclaré le maire sur Urban Fm.

Après quelques minutes d’affrontement, les assaillants ont maîtrisé le CA et l’ont emporté vers une destination inconnue. La grande sœur de la victime a assisté à la scène, mais ne pouvait rien faire face aux armes et la brutalité des hors-la-loi.

