Bénin : le gouvernement veut réorganiser les adresses des rues et habitations

Le Conseil des ministres a autorisé l’élaboration d’une stratégie nationale pour moderniser l’adressage des rues et des portes au Bénin, avec une phase pilote dans plusieurs grandes villes.

Le Conseil des ministres s’est réuni le mercredi 22 avril 2026, sous la présidence de Patrice Talon, Président de la République. Au cours de cette session, le gouvernement a autorisé l’élaboration d’une stratégie nationale pour la normalisation et l’encadrement de l’adressage des voies et des portes sur l’ensemble du territoire. Cette réforme vise à améliorer la connaissance du territoire et à renforcer la planification urbaine.

Selon le Conseil, « la mise en œuvre des actions concertées des pouvoirs publics en matière d’infrastructures de base et de logements, en lien avec le développement des zones de construction à forte croissance, en particulier sur les communes côtières du pays, nécessite une connaissance fine du territoire ». Le gouvernement estime également qu’« une stratégie nationale de gestion et d’encadrement de l’adressage des voies et entrées des lieux de vie et d’activité s’avère importante ».

Dans cette dynamique, il est prévu la mise en place d’un système d’adressage moderne, numérique, géolocalisé et participatif dans les communes. Le Conseil des ministres a donc autorisé une mission confiée à un cabinet spécialisé pour la mise en œuvre du projet. Celui-ci sera d’abord déployé dans les communes du Grand Nokoué (Cotonou, Abomey-Calavi, Ouidah, Porto-Novo et Sèmè-Podji) ainsi qu’à Parakou.