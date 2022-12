Bénin: le gouvernement va distribuer plus de 9 milliards de FCFA à 30 mille filles scolarisées

Annoncé par le président de la République lors de son discours sur l’état de la nation, le transfert monétaire en guise de bourse d’étude, en faveur des meilleures écolières et élèves, est désormais lancé. L’opération sera réalisée à travers le projet d’Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel (SWEDD).

Plus de 9 milliards de francs CFA. C’est le montant que le gouvernement béninois va débloquer dans le cadre des transferts monétaires à des filles (écolières et élèves) issues de famille en situation difficile. « Il s’agira de transférer la somme de 450 francs CFA à chaque fille du primaire concernée et 600 francs CFA pour les filles du secondaire, par jour sur 3 ans, soit un budget précis d’environ 9 355 550 000 FCFA », a indiqué Véronique Tognifodé, ministre des affaires sociales et de la microfinance.

L’objectif du projet, c’est de contribuer au maintien des filles dans le système éducatif. Il est connu de tous que pour faute de moyens, certaines filles sont contraintes d’abandonner l’école, avec le risque d’un avenir hypothéqué. « Une rétention qui est assimilable à une autoroute balisée pour infléchir nombre de facteurs qui plombent l’autonomisation des femmes », a expliqué la ministre Véronique Tognifodé.