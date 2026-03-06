Bénin : le gouvernement réagit à la démission de Boni Yayi de la tête du parti Les Démocrates

Quelques jours après l’annonce de la démission de l’ancien président Boni Yayi de la présidence du parti Les Démocrates, le gouvernement béninois est sorti de son silence. Par la voix de son porte-parole, Wilfried Léandre Houngbédji, l’exécutif a exprimé sa compassion tout en appelant à la mobilisation de toutes les forces politiques pour la construction du pays.

Quelques jours après l’annonce de la démission de l’ancien président Boni Yayi de la présidence du parti Les Démocrates, le gouvernement béninois est sorti de son silence. Par la voix de son porte-parole, Wilfried Léandre Houngbédji, l’exécutif a exprimé sa compassion tout en appelant à la mobilisation de toutes les forces politiques pour la construction du pays.

La démission de l’ancien président de la République Boni Yayi de la présidence du parti Les Démocrates continue de susciter des réactions dans le paysage politique béninois. Le gouvernement s’est également prononcé sur cette actualité par la voix de son porte-parole, Wilfried Léandre Houngbédji.

Intervenant sur la question, le porte-parole du gouvernement a exprimé un sentiment de compassion à l’endroit des responsables et militants du parti d’opposition à la suite du départ de leur leader.

Publicité

« Je peux vous certifier que nous compatissons à ce qui arrive aux amis de LD. Évidemment, nous n’avons pas souhaité cela pour eux, mais nous compatissons, nous comprenons », a déclaré Wilfried Léandre Houngbédji.

Le porte-parole de l’exécutif a également insisté sur la nécessité pour toutes les forces politiques et citoyennes de contribuer au développement du pays, au-delà des divergences partisanes.

« Mais nous sommes aussi tout à fait disposés à dire et à redire que autour du chantier de la construction du Bénin, nul ne sera de trop et que toutes les forces de tous les citoyens sont attendues », a-t-il ajouté.

Publicité

Pour rappel, Boni Yayi a annoncé le 3 mars 2026 sa démission de la présidence du parti Les Démocrates, principale formation politique de l’opposition au Bénin. Dans son message adressé aux militants et responsables du parti, l’ancien chef de l’État a évoqué notamment des raisons de santé pour justifier sa décision de se retirer de la direction de la formation politique.

De plus, après la réunion de crise tenue mercredi dernier, le secrétaire national à la communication, Guy Mitokpè, avait précisé que le parti tiendra une rencontre interne ce vendredi 06 mars pour examiner plusieurs dossiers jugés sensibles.