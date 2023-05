Bénin: « le gouvernement n’a pas dit qu’il va limiter les naissances », Léandre Houngbédji

- Publicité-

Les assises nationales annoncées par le gouvernement sur la croissance démographie a suscité une grosse polémique qui continue d’être alimentée. Pour recentrer le débat autour de ce sujet d’intérêt national, le Porte-parole du gouvernement a reprécisé les contours de la démarche de l’exécutif.

Selon Wilfried Léandre Houngbédji, « le gouvernement n’a pas dit qu’il va limiter les naissances ». Face à la presse, il a expliqué que l’exécutif a décidé de poser le problème et d’appeler à des réflexions nationales. « Le gouvernement convoque les assises nationales pour que toutes les forces vives, toutes les composantes de la société se retrouvent et discutent d’une préoccupation majeure pour le pays, pour aujourd’hui et pour demain », a-t-il reprécisé.

A en croire le Porte-parole du gouvernement, les décisions qui seront prises dans le sens d’agir sur la croissance démographique sortiront des assises nationales. Le gouvernement n’est donc pas dans la logique de s’imposer ou d’imposer sa perception des choses.



En Conseil des ministres le mercredi 03 mai 2023, le gouvernement a illustré l’ampleur de ma situation avec quelques chiffres. « Ainsi, entre 1979 et 2013, la population béninoise s’est accrue de 176%, passant de 3,3 millions à plus de 10 millions d’habitants, pendant que les pays comme l’Irlande et la Nouvelle-Zélande, ayant la même proportion de population que le Bénin en 1979, ont connu un faible accroissement respectivement de 37% et 43% », avait-il indiqué.