Bénin : le gouvernement fixe les prix des intrants et du coton pour la campagne agricole 2026-2027

Réuni en Conseil des ministres ce mercredi 13 mai 2026, le gouvernement béninois a homologué les prix de cession des intrants agricoles ainsi que les prix d’achat du coton-graine aux producteurs pour la campagne agricole 2026-2027.

Le gouvernement béninois a tenu ce mercredi 13 mai 2026 son dernier Conseil des ministres au Palais de la Marina, sous la présidence du chef de l’État Patrice Talon. Au cours de cette séance, plusieurs décisions ont été prises, notamment l’homologation des prix de cession des intrants agricoles et des prix d’achat du coton-graine aux producteurs pour la campagne agricole 2026-2027.

Selon le compte rendu du Conseil des ministres, les prix des insecticides et herbicides ont été fixés par le gouvernement. Ainsi, « l’insecticide contre les Jassides (Jacobia Super 350 EC) » est homologué à 6.615 FCFA le flacon pour le traitement d’un demi-hectare. Les « insecticides cotons alternatifs aux pyréthrinoïdes », les « binaires acaricides » et les « binaires aphicides » sont, quant à eux, fixés à 3.400 FCFA le flacon pour le traitement d’un demi-hectare.

Le gouvernement a également homologué les prix des herbicides. Les « herbicides totaux » sont fixés à 3.400 FCFA le litre, tandis que les « herbicides sélectifs de prélevée » coûtent désormais 7.400 FCFA le litre. Par ailleurs, « l’herbicide sélectif précoce Deal 11 OD » est fixé à 7.000 FCFA le litre contre 7.500 FCFA le litre pour le « Deal Plus 110 OD ».

Concernant le prix d’achat du coton-graine aux producteurs, le Conseil des ministres a retenu 300 FCFA le kilogramme pour le coton conventionnel de premier choix et 250 FCFA le kilogramme pour le deuxième choix. Pour le coton-graine biologique, les producteurs bénéficieront de 360 FCFA le kilogramme pour le premier choix et 310 FCFA le kilogramme pour le deuxième choix.

Le gouvernement a aussi fixé les « fonctions critiques » à 13 FCFA par kilogramme de coton-graine. À travers cette décision, les autorités béninoises entendent assurer le bon déroulement de la campagne agricole 2026-2027 et soutenir les producteurs engagés dans la filière coton, secteur clé de l’économie nationale.