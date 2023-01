Bénin: le gouvernement évoque les deux leçons à retenir des législatives passées

Après l’examen des derniers recours par la cour constitutionnelle, les élections législatives du 08 janvier dernier sont définitivement closes. Cependant, le gouvernement retient deux leçons majeures du scrutin qui a connu la participation de l’opposition.

Le processus devant conduire au renouvellement du parlement neuvième législature est définitivement clos. La cour constitutionnelle garante de la proclamation des résultats définitifs et du règlement des contentieux électoraux a vidé les recours déposés à son secrétariat. La seule chose qui reste est de tirer toutes les leçons de ce scrutin. C’est justement ce que le gouvernement a fait ce dimanche 29 Janvier à travers son porte-parole.

L’ancien journaliste Léandre Wilfried Houngbédji a opiné dimanche 29 Janvier sur l’actualité nationale, notamment l’actualité ayant trait aux élections législatives dernières. Le porte-parole du gouvernement dans une analyse-bilan a retenu deux leçons essentielles révélées les législatives passées.



Les deux leçons révélées par les législatives passées…

Dans son développe ce dimanche, le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Léandre Wilfried Houngbédji a évoqué deux leçons qu’il importe de retenir du dernier scrutin au Bénin. La première est relative aux réformes. Le porte-parole du gouvernement s’est réjoui de ce que les élections législatives dernières ont consacré l’aboutissement des réformes opérées au niveau du système partisan.

Après avoir rappelé que les mêmes personnes qui ont critiqué et combattu ces réformes sont les mêmes qui ont fini par se convaincre de leur pertinence et s’y sont conformées. Le porte-parole du gouvernement n’a pas manqué de déplorer les violences suscitées par des contestations inutiles à ces réformes. Il se réjouit de constater que la lucidité et l’objectivité aient repris leurs droits au sein de la classe politique de l’opposition à Talon.

La deuxième leçon tirée par le gouvernement des élections législatives passées, c’est la validation du programme d’action du gouvernement par plus de 70% des Béninois. A croire Wilfried Houngbédji, cette validation s’est traduite par la majorité qualifiée que le peuple votant a accordée au pouvoir pour poursuivre ses réformes.

Cette victoire, aux dires du porte-parole du gouvernement, donne au gouvernement et à son chef, les moyens de poursuivre ses actions et sa politique au profit des populations. « Je pense que c’est un encouragement que le peuple dans sa globalité et les électeurs en particulier, lui envoient, lui demandant ainsi de continuer la mise en œuvre cohérente de son action qui transforme notre pays au plan politique, administratif et économique. Je crois que nous sommes vraiment dans la bonne direction », a laissé entendre Léandre Wilfried Houngbédji.