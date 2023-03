Bénin: le gouvernement engage une « réforme d’envergure » du service des sapeurs-pompiers

Le drame de Dassa-Zoumè a suscité plusieurs mesures gouvernementales pour le renforcement de la sécurité routière. Dans la même veine, l’exécutif a engagé une « réforme d’envergure » pour améliorer la performance des sapeurs-pompiers sur toute l’étendue du territoire national.

Les sapeurs-pompiers n’échapperont pas au vent de réformes qui souffle sur plusieurs secteurs depuis avril 2016. Au niveau du secteur sécuritaire, après la police nationale et la gendarmerie nationale, c’est le tour des sapeurs-pompiers. « Le Chef de l’Etat a engagé une réforme du service des sapeurs-pompiers au Bénin. Il y a une réforme d’envergure », a confié le Porte-parole du gouvernement vendredi dernier.

Selon les explications de Wilfried Léandre Houngbédji, cette réforme va toucher le plan fonctionnel du service de secours. L’objectif, selon le Porte-parole, est de voir « à quel niveau se situera le rattachement fonctionnel, les équipements qui vont suivre et le maillage territorial ». Une équipe travaille déjà sur cette réforme. Les premières conclusions ne devraient donc pas tarder à sortir.

Pour le Porte-parole du gouvernement, c’est l’accident mortel de Dassa qui a donné le déclic. La réforme aurait pu intervenir un peu plus tôt, mais Wilfried Léandre Houngbédji voit les choses autrement. « Parfois, le fait précède le droit, parce que le fait a l’avantage de jeter une lumière sur les situations et ça appel les réactions plus appropriées et en la matière, c’est ce qui est en cours », a-t-il déclaré.