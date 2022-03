Bénin: le gouvernement dissout l’Agence nationale de gestion de la gratuité de la Césarienne

L’Agence Nationale de Gestion de la Gratuité de la Césarienne (ANGC) est dissoute depuis le 05 janvier 2022. La dissolution a été actée par un décret gouvernemental signé par le président Patrice Talon, le ministre de l’économie et des finances Romuald Wadagni et le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin.

