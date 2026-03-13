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Bénin : le gouvernement annonce des promotions dans l’armée, la police et d’autres corps de l’État

Le gouvernement béninois a adopté plusieurs décrets portant promotions et avancements dans certains corps de l’administration. La liste des agents concernés n’a toutefois pas encore été rendue publique.

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Bénin : le gouvernement annonce des promotions dans l’armée, la police et d’autres corps de l’État
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Le gouvernement béninois a adopté plusieurs décrets portant promotions et avancements dans certains corps de l’administration. La liste des agents concernés n’a toutefois pas encore été rendue publique.

Le gouvernement béninois a adopté de nouvelles mesures concernant la carrière de plusieurs agents de l’État. Réuni en Conseil des ministres le mercredi 11 mars 2026, l’exécutif a validé plusieurs décrets portant promotions et avancements dans différents corps de l’administration.

Ces décrets, pris par le président de la République, Patrice Talon, concernent notamment des officiers des Forces armées béninoises et de la Police républicaine.

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Selon le compte rendu du Conseil des ministres, il s’agit de nominations ou de promotions aux grades supérieurs de certains officiers au titre de l’année 2026.

D’autres mesures ont également été adoptées dans les corps techniques de l’État. Le gouvernement a ainsi décidé de l’avancement des inspecteurs des Douanes ainsi que celui des inspecteurs des Eaux, Forêts et Chasse, toujours au titre de l’année 2026.

Pour l’instant, la liste des agents concernés par ces promotions et avancements n’a pas encore été rendue publique.

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