Bénin : le festival Wémèxwé 2026 reporté à une date ultérieure

Coup de frein inattendu pour l’un des événements culturels majeurs de la vallée de l’Ouémé. Initialement programmé du 18 au 22 mars 2026 à Affamè, le festival Wémèxwé ne se tiendra finalement pas aux dates prévues. Les organisateurs ont annoncé son report sine die, évoquant des contraintes logistiques importantes.

La décision émane du Comité intercommunal de coordination (CIC) de l’Union générale pour le développement des communes de la vallée de l’Ouémé. Dans un communiqué officiel signé par son coordonnateur général, Antoine Bonou, l’instance explique que les difficultés rencontrées échappent à sa volonté, rendant impossible la tenue de l’événement dans les conditions initialement annoncées. (TRIOMPHE MAG)

Une décision dictée par des impératifs organisationnels

À quelques jours seulement du lancement des festivités, cette annonce a surpris de nombreux acteurs culturels ainsi que les populations locales. Le Wémèxwé, considéré comme un rendez-vous identitaire incontournable, mobilise chaque année des milliers de participants issus aussi bien des communes de la vallée que de la diaspora.

Face aux contraintes rencontrées, les organisateurs affirment avoir privilégié une approche responsable. L’objectif, selon eux, est de garantir une organisation optimale et une participation effective de tous les acteurs impliqués. Ce choix, bien que difficile, vise à préserver la qualité et l’image de cette manifestation culturelle d’envergure.

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Une nouvelle programmation très attendue

Malgré ce report, le comité d’organisation se veut rassurant. Une nouvelle date devrait être communiquée dans les prochains jours à travers les canaux officiels. Cette annonce est particulièrement attendue par les partenaires, les sponsors et les nombreux festivaliers qui s’étaient déjà mobilisés pour l’édition 2026.

Au-delà de son caractère festif, le Wémèxwé constitue un moment fort de valorisation culturelle et de cohésion sociale. Cette célébration met en lumière les traditions, les savoir-faire et les richesses de la vallée de l’Ouémé, tout en servant de cadre d’échanges sur les enjeux de développement local. (Wikipédia)

Conscients des désagréments causés, les organisateurs ont présenté leurs excuses aux différentes parties prenantes. Ils invitent également le public à se fier uniquement aux communications officielles, afin d’éviter toute confusion ou désinformation.