Bénin: le dossier du tiktokeur Billy renvoyé au 16 juillet

Le dossier judiciaire du créateur de contenus Arsène Kplédo, connu sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme « Billy », connaît un nouveau report.

Le tiktokeur a comparu ce jeudi 4 juin 2026 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), dans le cadre de poursuites liées à ses publications sur les événements du coup d’État déjoué du 7 décembre 2025, ainsi qu’à des faits présumés d’escroquerie via internet.

Appelé à la barre aux environs de 19h42, le prévenu n’a passé que quelques instants devant la juridiction. En l’absence de son conseil, le président de céans a décidé de renvoyer l’examen du dossier au 16 juillet 2026.

Arsène Kplédo a toutefois exprimé le souhait que les débats puissent se poursuivre sans son avocat, une requête qui n’a pas été retenue par la Cour.

Pour mémoire, lors de la précédente audience, le créateur de contenus avait été longuement interrogé sur plusieurs publications relatives au putsch manqué du 7 décembre 2025.

Les juges s’étaient également penchés sur des faits présumés d’escroquerie en ligne. Selon l’accusation, il lui est reproché d’avoir bloqué un client qui l’aurait sollicité pour la création d’un compte monétisé. Le prévenu avait alors contesté ces faits et fourni des explications pour étayer sa défense, plaidant non coupable.

Avec ce nouveau renvoi, la procédure se poursuit et le fond de l’affaire devrait être examiné lors de la prochaine audience, sous réserve de la présence effective de la défense.