Bénin: le dignitaire traditionnel Nouwlikanli convoqué par la police

Suite à ses déballages dans l’émission « dans l’univers du fâ » du dimanche 26 mars 2023, le dignitaire traditionnel Nouwlikanli a été convoqué par la police.

Au lendemain de ses révélations sur la vente tous azimuts des savons de chance, de désenvoutement et même des fétiches par certains dignitaires traditionnels, Nouwlikanli est invité à se présenter au commissariat de Godomey ce mercredi 29 mars 2023.

Selon une source proche du dossier contactée par BENIN WEB TV, il lui serait reproché ses dénonciations contre « le faux et la duperie dont font montre certains dignitaires du fâ au nom de la tradition pour arnaquer et escroquer de pauvres citoyens en quête de solutions à leurs diverses difficultés ». Même si le motif de sa convocation n’a pas été évoqué, Nouwlikanli a promis se présenter ce mercredi au commissariat de Godomey pour en savoir plus sur ce qui lui est vraiment reproché.

Pour rappel, dans l’émission « dans l’univers du fâ » où il était dimanche dernier avec d’autres dignitaires traditionnels, Nouwlikanli a fortement déconseillé la vente des savons de chance ou de désenvoutement. Mais selon ses confrères, sa stratégie vise à détruire leur marché même si tout n’est pas faux dans ses révélations.

Avant cette interdiction de vente de savon unique à tout le monde, Nouwlikanlin était déjà monté au créneau pour inviter le public à la vigilance, car d’après lui aucun fétiche ne parle contrairement à ce que font la majorité des dignitaires qui estiment faire parler leur fétiche.