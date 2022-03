Bénin : le décodeur Canal+ passe à 1000 F avec de nouveaux programmes

Le groupe Canal+ a encore baissé ses prix avec le décodeur HD qui passe de 5000f à 1000f à partir de la formule Evasion et ce, du 8 mars au 7 avril 2022. De plus, tout réabonnement donne droit à 30 jours de la formule supérieure.

Ces offres exceptionnelles ont été présentées à la presse dans l’après-midi du lundi 7 mars à l’occasion d’une conférence de presse animée à la boutique CANAL+ de Saint Michel à Cotonou. Dans sa quête de permettre à tous les béninois de profiter du meilleur de la télévision et d’une programmation incroyable, le groupe Canal+ a encore baissé ses prix. Dès ce mardi 8 mars 2022 et ce jusqu’au 7 avril, le décodeur HD passe de 5000f à 1000f à partir de la formule Evasion. Une offre exceptionnelle pour permettre « à toutes les personnes qui ne se sont pas encore abonnées à Canal+ » de « rejoindre la grande famille et bénéficier de nos programmes exceptionnels », a précisé Yacine Alao, Directrice Générale de Canal+ Bénin.

Et pour ceux qui sont déjà sur la planète Canal+, le groupe a aussi pensé à eux. Ainsi, à partir du 8 mars jusqu’au 10 avril, 30 jours sont offerts immédiatement pour tout réabonnement à la formule supérieure avec en prime toutes les chaines Canal+ Sport. « Si vous vous réabonnez à la formule supérieure, vous pouvez avoir 30 jours à la formule Evasion+ (la formule de 20 000F) ou à la formule Tout Canal+ (la formule de 40 000F). Il suffit de vous réabonner à la formule supérieure », a expliqué la Directrice Générale de Canal+ Bénin.

Un programme riche et varié en ce mois de mars

Pour ce mois de mars, Canal+ a concocté à ses abonnés un programme riche et varié. Pour le responsable de communication à Canal+, Barnes Vidjannagni, le mois de mars est rempli de nouveautés et de programmations exceptionnelles. A cet effet, Canal+ permet à ses abonnés d’accéder à l’application Canal+.

« Une application qui vous permet de découvrir nos programmes où vous voulez, et quand vous voulez », a précisé Barnes Vidjannagni.

Inclue dans les forfaits d’abonnement, l’application Canal+ permet de contrôler la consommation de données mobiles, de regarder des programmes manqués et de suivre en direct plus de 200 chaines. Mieux, avec cette application, il est possible de télécharger plus de 35 000 programmes avec une durée de validité d’un mois.

En ce mois de mars, c’est aussi le meilleur du programme et le meilleur du divertissement. Sur Canal+ première, les téléspectateurs peuvent retrouver la série « De plus en plus loin » qui est une création originale. La série 100% africaine dont deux épisodes sont diffusés chaque lundi jusqu’au 21 mars, est une histoire qui retrace l’immigration clandestine.

A cela s’ajoute des séries, du cinéma et d’autres. Le sport n’est pas du reste sur Canal+ avec notamment cette semaine les dernières rencontres des phases retours de la huitième de finale de la Ligue des champions. Les chaines Canal+ Sport sont proposées aux téléspectateurs qui trouveront leurs comptes dans toutes les disciplines (le football, la League des champions, le basketball, etc…).

Pour bénéficier de toutes ces offres, il suffit de se rapprocher de l’une des boutiques de CANAL+ sur toute l’étendue du territoire national, ou de composer *880# pour les abonnés MTN, et *855# pour les abonnés Moov Africa. Ces offres, tient à repréciser la Directrice Générale de Canal+ Bénin, sont valables jusqu’au 10 avril prochain mais dans la limite des stocks disponibles.